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Турция приостановила все виды рыболовства в водах Черного моря

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Марта 2022, 21:47
Турция приостановила все виды рыболовства в водах Черного моря

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турция приостановила все виды рыболовства в водах Черного моря. Решение касается участка между Болгарией и Кефкеном и будет действовать до особого распоряжения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В целях безопасности с 26 марта приостанавливаются все виды рыболовства в водах Черного моря на участке между Болгарией и Кефкеном в ночное время.

Об этом в субботу заявило Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

«В целях безопасности жизни и имущества турецких рыбаков и народа с сегодняшнего дня до особого распоряжения приостанавливаются все виды рыболовства, в том числе рыбалка с небольших судов в период от заката до рассвета», - говорится в сообщении турецкого ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина старого образца. Движение судов в проливе Босфор приостановлено. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор этого объекта.


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