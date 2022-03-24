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Турция подала заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2022, 21:20
Турция подала заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - УЕФА сообщает, что Турция подала заявку на проведение одной из финальных стадии чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

УЕФА огласила список стран, претендующих на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах.

Турция и Россия подали заявку на одну из финальных стадий Евро-2028 или Евро-2032.

Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс подали коллективную заявку и желают организовать Евро-2028 в своих странах.

Италия претендует на Евро-2032.

Окончательное решение УЕФА по обоим чемпионатам будет оглашено в сентябре 2023 года.


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