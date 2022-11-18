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Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов

18 Ноября 2022, 14:21
Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов
18 Ноября 2022, 14:21

Турция подала заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Турция подала заявку в УЕФА на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 или 2032 годов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

В заявлении УЕФА отмечается, что страны, которые желают провести чемпионаты 2028 и 2032 годов, подали предварительные заявки.

Турция подала заявку на чемпионаты 2028 и 2032 годов, Футбольные федерации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса представили свою кандидатуру на 2028 год, а Италия - на 2032 год.

Датой последней подачи заявки установлена ​12 апреля 2023 года. Ожидается, что хозяева чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов будут объявлены осенью следующего года.


Фото: aa.com.tr
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