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Турция отзывает некоторую продукцию Kinder из-за вспышки сальмонеллеза

Автор:  
Акжигит Чукубаев
22 Апреля 2022, 22:54
Турция отзывает некоторую продукцию Kinder из-за вспышки сальмонеллеза

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Турции не зарегистрировано заболеваний, связанных с данным шоколадом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Вспышка сальмонеллеза на итальянском заводе «Ferrero» в Бельгии в начале этого месяца побудила торговую марку «Kinder» отозвать всю свою продукцию из разных стран.

Из-за возможного распространения сальмонеллеза отдел пищевых продуктов Министерства сельского и лесного хозяйства Турции распространил информацию о том, что вся продукция «Kinder» в стране будет проверена на наличие бактерии.

Турецкое ведомство объявило, что шоколадный продукт «Schoko Bons» торговой марки «Kinder» будет отозван из-за возможного заражения бактерией сальмонеллы.

Как отмечает специалист по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям доктор Неклы Тулек, сальмонелла — это тип бактерий, поражающие желудочно-кишечный тракт человека. Некоторые виды из них вызывают острые заболевания у людей и животных. Иногда симптомы инфекционного заболевания могут быть легкими, самокупирующимися, а иногда в особенности у маленьких детей, пожилых людей с ослабленной иммунной системой даже смертельными.

«Как правило, большинство заболеваний связанных с сальмонеллой не являются сверхсерьезными случаями. Обычные симптомы включают диарею, лихорадку, боль в животе и тошноту. Рвота встречается реже. Процесс развивается в течение от 6 до 72 часов после заражения. В большинстве случаев человек выздоравливает без специального лечения через несколько дней или неделю. Диагноз можно поставить на основании микробиологического и бактериологического исследования стула человека, а при необходимости и других образцов», - добавил доктор.


Происшествия   Здравоохранение   Турция   Бельгия   Мировые новости  
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