1 Июня 2022 14:40

Турция отменила ПЦР-тест для въезда в страну

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турецкие власти ввели новые антиковидные послабления в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В распространенном циркуляре министерства внутренних дел Турции говорится, что введенные в рамках борьбы с пандемией требования предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген теперь не обязательны.

С 1 июня на всех пограничных пунктах Турции для въезда в страну не будут требовать справки об отрицательном результате ПЦР-теста, который ранее необходимо было сдавать максимум за 72 часа до прибытия. Наряду с этим, требование сдавать в течение 48 часов после пересечения границы экспресс-теста на антиген также отменено.

Ранее Турция позволяла въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без пребывания на карантине. Сдавать ПЦР-тест должны были и дети в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или министерством здравоохранения принимающего государства.

В республике за последние две недели на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти поэтапно смягчают антиковидные требования. Между тем, большинство ограничений были отменены еще в марте. С апреля ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.