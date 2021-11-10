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Турция отмечает день памяти Ататюрка

10 Ноября 2021 18:11
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Турция отмечает день памяти Ататюрка

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно 10 ноября в Турции отмечается день памяти Ататюрка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В этот день в 1938 году Турция потеряла своего героя. Первый президент и основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк скончался в своей резиденции.

С того времени каждый год 10 ноября в момент смерти Ататюрка – 9 часов 5 минут объявляется минута молчания по всей стране. На это время останавливаются движущиеся по дорогам автомобили, автобусы и поезда. Теплоходы в морях прекращают ход, а самолеты откладывают свои вылеты.

Ататюрк был не только основателем современного турецкого государства, но и видным международным политическим деятелем XX века. Главными достижениями за годы правления народного лидера Турции стали обретение суверенитета страны и введение ряда важных реформ, направленных на европеизацию.

Он внедрил латинский алфавит, упразднил мусульманские школы и боролся за права женщин. За время правления с 1923 по 1938 годы Мустафа Кемаль не отступил от своих задач и произвел грандиозные изменения в социальной, культурной, экономической и политической структурах турецкого общества.

Траурные мероприятия по случаю памяти отца основателя Турции, как правило, продолжаются 9 и 10 ноября.

В течение этого времени в учебных заведениях проходят торжественные церемонии. К памятникам Мустафы Кемаля и на его могилу Аныткабир в Анкаре возлагаются венки.

В эти дни закрываются развлекательные центры, увеселительные заведения и приспускаются государственные флаги. В концертном зале президентского симфонического оркестра на церемонии по случаю дня памяти Ататюрка с памятной речью выступил Президент Турции Р. Эрдоган.


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Автор:

Акжигит Чукубаев

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