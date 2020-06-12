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Турция открыла границы для туристов

12 Июня 2020 10:22
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Турция открыла границы для туристов

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В четверг Турция сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и граждан других стран, за исключением сухопутной границы страны с Ираном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

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Такое решение было принято после заседания Кабинета министров во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Воздушные перевозки будут координироваться в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, иностранных дел и транспорта. Граждане Турции и иностранцы, въезжающие в Турцию, будут проходить медицинский осмотр. Новый указ был разослан во все провинции страны.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Турции зарегистрировано 987 новых случаев заражения коронавирусом. 1 021 случай выздоровления и 17 смертельных случаев.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии коронавируса во всем мире погибло более 459 500 человек. Количество подтвержденных случаев инфицирования равно 7,72 млн.


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#Здравоохранение   #Турция   #Общество   #Коронавирус  
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Автор:

Раушан Конырбаева

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