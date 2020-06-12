Турция открыла границы для туристов
АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В четверг Турция сняла ограничения на въезд и выезд для граждан Турции и граждан других стран, за исключением сухопутной границы страны с Ираном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
Такое решение было принято после заседания Кабинета министров во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Воздушные перевозки будут координироваться в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, иностранных дел и транспорта. Граждане Турции и иностранцы, въезжающие в Турцию, будут проходить медицинский осмотр. Новый указ был разослан во все провинции страны.
Напомним, по состоянию на 11 июня в Турции зарегистрировано 987 новых случаев заражения коронавирусом. 1 021 случай выздоровления и 17 смертельных случаев.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в результате пандемии коронавируса во всем мире погибло более 459 500 человек. Количество подтвержденных случаев инфицирования равно 7,72 млн.
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