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Турция окажет поддержку сиротам в 30 странах мира

Редактор:  
Алла Серикбаева
28 Сентября 2022, 20:25
Турция окажет поддержку сиротам в 30 странах мира

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Сотрудники турецкого гуманитарного фонда «Права и свободы людей» (İHH) в рамках проекта «Дни солидарности сирот» (YDG) отправились в 30 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В рамках проекта, который в нынешнем году проходит в 11-й раз, панируется реализовать 202 инициативы для детей- сирот в 31 стране, включая Турцию.

В рамках проекта, который проходит под лозунгом «Великое добро», планируется ремонт и строительство домов, создание тепличных хозяйств, раздача молочных животных, организация обрядов обрезания, раздача гигиенических пакетов, диспансеризация, раздача канцелярских принадлежностей, экскурсии, запуски воздушных змеев, стипендиальная помощь, творческие конкурсы и викторины.

Генеральный секретарь İHH Дурмуш Айдын сообщил, что организация оказывает помощь 135 тыс. сирот на основе спонсорской поддержки.

По его словам, проведение мероприятий в рамках «Дней солидарности сирот» направлено на то, чтобы принести радость детям-сиротам, проживающим в разных уголках мира, а также, чтобы разделить с ними радостные мгновения.

В свою очередь член правления IHH по делам сирот Решат Башер сообщил, что фонд придает большое значение работе с сиротами.

«По оценкам, в мире насчитывается около 153 млн сирот. Мы должны прилагать больше совместных усилий для того, чтобы оказать поддержку нашим детям», - сказал Башер.


Фото: Анадолу


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