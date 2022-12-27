Турция обнаружила в Черном море новое месторождение газа

27 Декабря 2022, 00:45

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник на заседании Кабинета министров о том, что запасы месторождений природного газа в турецких территориальных водах в Черном море увеличились до 710 млрд кубометров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на турецкий портал sabah.com.

«Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 58 млрд кубических метров газа на глубине 3023 метра под водой. Таким образом запасы месторождений газа вместе с новой скважной увеличились на 170 млрд кубометров - до 710 млрд кубометров. На международных рынках они оцениваются в $1 трлн», - сказал Эрдоган.

Самым крупным месторождением на Черном море считается Сакарья, запасы которого превышают 400 млрд кубометров.

Как сообщало ранее агентство Anadolu, газ с месторождения Сакарья в Черном море начнет поступать потребителям в Турции уже в 1-м квартале 2023 года. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии спуска в море первой трубы для доставки природного газа с месторождения. На первом этапе будет добываться около 10 млн кубометров газа в сутки.

Президент Эрдоган отметил, что Турция планирует выйти на максимальный уровень добычи природного газа на месторождении Сакарья к 2026 году.

Президент Эрдоган отметил, что Турция является одной из немногих стран в мире, имеющих собственный буровой флот, состоящий из трех буровых и двух сейсморазведочных судов.