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Турция начнет прививать иностранцев от коронавируса

16 Января 2022 23:00
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Турция начнет прививать иностранцев от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турция в ближайшем времени может стать главным направлением для вакцинного туризма, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Министерство здравоохранения Турции разрешило прививать от коронавирусной инфекции иностранцев.

По данным ведомства, на выбор, помимо турецкой вакцины Turkovac, предоставляются препараты компаний Sinovac, Pfizer/BioNTech и т.д. Однако на сегодняшний день самой привлекательной вакциной от Covid-19 по-прежнему остается Pfizer.

Казахстанцы, которые ранее уже были привиты обоими компонентами отечественной вакцины, могут получить бустерную дозу Pfizer и уже через один час иметь на руках электронный сертификат европейского образца.

В Минздраве пояснили, что сама прививка бесплатная, необходимо лишь заплатить за услугу в медучреждении. Укол иностранным гражданам обойдется примерно в 400 турецких лир, или 30 долларов США.

По словам экспертов, с появлением нового направления рынок вакцинного туризма существенно оживится, а на Турцию придется не менее 20 % турпотока.

Владелец туристической компании Хакан Йылмаз рассказал, что вакцинироваться можно будет после запуска единой системы, куда будут вносить каждую прививку, введенную иностранным гражданам.

С собой нужно иметь только паспорт, можно не записываться. Регистрация происходит в порядке живой очереди.

По данным администрации города Анталия, в 2021 году регион посетили более 9 миллионов туристов. В сравнении с годом ранее это на 164% больше. А по данным Министерства культуры и спорта, за 11 месяцев в Турции было около 23 миллионов человек из разных стран. Глава ведомства поделился, что на этом они не думают останавливаться.

В 2022 году средиземноморское государство планирует увеличить количество посетителей страны до 45 миллионов. С этой целью страна предлагает программу безопасного туризма и возможности вакцинации с целью дальнейшего увеличения числа туристов.


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#Туризм   #Турция   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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