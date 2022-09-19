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Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России
19 Сентября 2022, 14:13

Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России

АНКАРА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что соглашение между Москвой и Анкарой об оплате 25% поставок российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«Турция будет вносить 25% платежей за природный газ, которые она получает из России, в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях, снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара», - приводит слова министра газета Yeni Safak.

16 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которой заявил о достижении договоренности об оплате Анкарой 25% поставок российского газа в рублях.


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