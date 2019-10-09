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Турция начала военную операцию в Сирии
9 Октября 2019 19:38
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АНКАРА. Анадолу - КАЗИНФОРМ - Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.
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О начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.
Благодаря операции «Родник мира» в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы.
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