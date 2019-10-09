Турция начала военную операцию в Сирии

АНКАРА. Анадолу - КАЗИНФОРМ - Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

О начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.

Благодаря операции «Родник мира» в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы.