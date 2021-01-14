Турция начала вакцинацию против коронавируса

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В среду глава Министерства здравоохранения Турции объявил о начале кампании по вакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Выступая после заседания Научно-консультативного совета по коронавирусу в Анкаре, министр здравоохранения Фахреттин Коджа объяснил, что, делая вакцинацию, высокопоставленные чиновники будут подавать пример общественности.

«Нашим главным приоритетом является прозрачное проведение программы вакцинации. Вакцина будет распределяться справедливо и не будет никакой другой практики, кроме приоритета, установленного Научным советом», - отметил министр.

По данным Ф.Коджа, вакцины были доставлены на склады общественного здравоохранения 81 провинции. Каждому человеку по имени и со штрих-кодом будет назначена доза вакцины. Люди, вакцинируемые в соответствии с планом приобретения вакцины, будут уведомлены о своих очередях, после чего они получат прививки по предварительной записи.

Позже Глава Минздрава стал первым человеком в Турции, получившим китайскую вакцину «CoronaVac». Вслед за министром были вакцинированы члены комиссии.

«Я хочу подчеркнуть, что все должны быть вакцинированы. Мы обязательно должны получить вакцину, чтобы вернуться к нашей нормальной повседневной жизни», - добавил Ф.Коджа.

В среду Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию при Министерстве здравоохранения Турции одобрило вакцину «CoronaVac» для экстренного использования против нового штамма коронавируса.

Агентство официально разрешило вакцину «CoronaVac», разработанную пекинской компанией SinoVac.

Напомним, 3 миллиона доз вакцины, произведенной SinoVac, прибыли в Турцию 30 декабря и были переданы на медицинский склад Министерства здравоохранения. Затем образцы вакцины были доставлены в лабораторию Агентства по фармацевтике и медицинскому оборудованию на период 14-дневного тестирования.

По последним официальным данным, за последние 24 часа в Турции зарегистрировано 9554 новых случаев заражения коронавирусом, а также 173 смертей и 9 463 случая выздоровления среди местного населения. Общее количество подтвержденных случаев в стране превысило 2,35 миллиона человек.