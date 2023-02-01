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Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

1 Февраля 2023, 04:11
Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении Расмуса Палудана и Эдвина Вагенсвельда, которые ранее совершили акты по сожжению Корана в Швеции, Дании и Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

«Подозреваемые совершали акты публичного разжигания общественной ненависти и вражды против священных ценностей исламской религии - Корана и Пророка, а также открыто оскорбляли религиозные чувства определенной части населения», - говорится в заявлении.

Отмечается, что расследование будет проводиться на основании соответствующих статей Уголовного кодекса Турции.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан совершил провокацию у стен посольства Турции в Стокгольме. Радикал публично сжег Коран.

27 января, Палудан совершил очередную антиисламскую провокацию c сожжением священной для мусульман книги - Корана. Радикал с разрешения датских властей сжег Коран у здания посольства Турции в Копенгагене под охраной многочисленных сотрудников полиции.

В ответ на действия шведских властей Анкара отменила предстоящий визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию.

Выдача властями Швеции разрешения на проведение акта по осквернению Корана вызвало резкую негативную реакцию со стороны многих исламских стран, таких как Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и других.

Вслед за провокационным пикетом в Стокгольме, 24 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал копию Корана в Гааге. Местные власти разрешили Вагенсвельду провести акцию при условии, что он не сожжет Коран. Однако отмечается, что впоследствии вырванные из книги страницы были сожжены в другом месте.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Турции выразило протест послу Нидерландов в связи акцией против Корана. Также Турция выступила против вступления Швеции в НАТО.


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