Турция начала обучать военных в казахстанских вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан ежегодно направляет на обучение в Турцию более 30 военнослужащих. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев в интервью журналистам в Сенате.

«У нас все происходит на безвозмездной основе. Все затраты берет на себя принимающая сторона. Если мы обучаем согласно двустороннего сотрудничества по квоте, выделенной Турецкой Республикой, то все затраты берет на себя турецкая сторона. Также и в случае если мы обучаем турецких военных, то затраты на обучение и проживание мы берем на себя», - сказал Тимур Дандыбаев.

Вице-министр обороны добавил, что на сегодня в Казахстане есть огромное количество специальностей, которые не охватывают наши военные учебные заведения.

«То есть, это специалисты в области морского дела, некоторые специалисты сухопутных войск, в том числе такие новые специальности как: картография, гидрография, геодезические специальности, метериология и т.д., то есть те дефицитные специальности, которые мы не можем готовить у себя. Мы их стараемся готовить на территории наших партнеров, союзников. В этой связи одним из главных основных партнёров для нас является Турецкая Республика. Мы в этом году отправили двух специалистов для обучения на магистратуре по кибербезопасности, очень востребованы специалисты в области медицины, которые получают там высокое образование, но это не значит, что мы не развиваем эти направления у себя», - пояснил Тимур Дандыбаев.

По его словам, ежегодно Казахстан направляет в различные вузы Турции: военно-морских сил, сухопутных войск по два-три человека по ряду специальностей.

«В этом году у нас обучается 34 военнослужащих в Турции. Двадцать из них, это курсанты, то есть первичное военное образование, а также 14 офицеров, это магистратура, те которые обучаются в военных академиях», - уточнил Тимур Дандыбаев.

Он также добавил, что в этом году впервые Турция направила на обучение в казахстанских вузах своих военнослужащих.

«Хотелось бы отметить, что у нас в этом году впервые пошла такая практика – 16 военнослужащих Турции проходят обучение в нашем Национальном университете обороны. Это достаточно значимое событие для вооруженных сил. Обучение производится по пожеланию турецкой стороны. Они обучаются на турецком, русском и казахском языках», - резюмировал Тимур Дандыбаев.