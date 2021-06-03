Турция изменила правила въезда в страну с 1 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Турция с 1 июня 2021 года обновила правила для въезжающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Как сообщалось ранее, пассажиры, прибывающие из Афганистана, Бангладеш, Бразилии, Южной Африки, Индии, Непала, Пакистана, Шри-Ланки и те, кто находился в этих странах в течение последних 14 дней, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в Турцию. Данные пассажиры будут помещены на 14-дневный карантин. В случае если результат ПЦР-теста в конце карантина окажется отрицательным, карантин прекращается.Пассажиры, прибывающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть сделан за 72 часа до въезда в Турцию.
При въезде в Турцию прибывающих из стран, не включенных в первые два пункта, в том числе из Казахстана, применяется облегченный режим въезда: необходимость предоставления отрицательного результата ПЦР-теста, равно как и помещения на карантин, снимается, если в наличии имеется документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором указывается, что его обладатель:• был вакцинирован не менее чем за 14 дней до въезда в Турцию;