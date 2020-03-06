Турция и Россия объявили о прекращении огня в Идлибе

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Начиная с полуночи 6 марта вступит в силу режим прекращения огня в Идлибе, передает МИА «Казинформ».

Как передает агентство «Анадолу», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве заявил, что «сегодня ночью, начиная с 00.01, вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе».

По словам турецкого лидера, назрела необходимость смены статуса Идлибской зоны деэскалации. «Формирование нового статуса-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, которые привели к гибели турецких военнослужащих», - сказал Эрдоган.

Турция полна решимости продолжить реализацию инициатив, включая сочинские договоренности, пока не будет найдено решение кризису в Сирии, основанное на территориальной целостности и политическом единстве этой страны.

Эрдоган сообщил, что Турция и Россия в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня, вслед за чем будут предприняты другие шаги, согласованные сторонами.

Как передает ТАСС, Эрдоган также заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск. «Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны режима [президента Сирии Башара Асада] своими силами», - сказал турецкий лидер.

Он также пообещал, что Анкара «обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину».

Напомним, меморандум, согласно которому провинция Идлиб вошла в одну из четырех зон деэскалации в Сирии, был подписан Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. В сентябре 2018 года в Сочи президенты России и Турции договорились создать в этой провинции демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и оппозиции. Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда в результате удара сирийских военных погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием «Весенний щит».

Фото: Анадолу.