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Турция дала добро на вступление Финляндии в НАТО

Татьяна Кудренок
31 Марта 2023, 16:15
Турция дала добро на вступление Финляндии в НАТО

АНКАРА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Парламент Турции одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu Agency.

Финляндия получила официальное «благословение» Анкары на свою просьбу о присоединении к военному блоку с 276 голосами «за».

Голосование турецком парламенте в четверг означает, что все 30 нынешних государств-членов НАТО ратифицировали присоединение Финляндии, что является обязательным условием для ее вступления в Альянс.

Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года на фоне конфликта в Украине.

Но Турция, член НАТО на протяжении более 70 лет, попросила обе скандинавские страны принять конкретные меры против террористических группировок, таких как РПК и Террористическая организация Фетулла (FETO) как условие присоединения к Альянсу.

В июне Финляндия и Швеция подписали меморандум с Турцией для решения проблем безопасности Анкары, и с тех пор высокопоставленные дипломаты и официальные лица трех стран проводили различные встречи для обсуждения реализации трехстороннего соглашения.

В ноябре прошлого года Швеция приняла антитеррористический закон, надеясь, что Анкара одобрит заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Новый закон, вступающий в силу 1 июня, позволит властям преследовать в судебном порядке лиц, поддерживающих террористические группы.

Ранее в этом месяце Турция заявила, что одобрит процесс вступления Финляндии в НАТО в парламенте. По мнения официальной Анкары, Финляндия сделала все необходимое для получения членства, в то время как Швеции еще есть над чем поработать.


НАТО   Турция   Мировые новости   Финляндия  
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