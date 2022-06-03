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Турция будет называться Тюркией после ребрендинга в ООН
3 Июня 2022 14:35

Турция будет называться Тюркией после ребрендинга в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Турция будет переименована в ООН на Тюркия (Türkiye, текущее название Turkey) после направления официального запроса Анкары в международную организацию на этой неделе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Кампания по ребрендингу начата президентом Турции в декабре прошлого года. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Тюркия – это лучшее представление и выражение культуры, цивилизации и ценностей турецкого народа».

Государственная телекомпания TRT поспешила внести изменения, как только о них было объявлено в прошлом году, объяснив, что одной из причин смены названия являлась ассоциация с птицей («turkey» с английского языка переводится «индюк»), традиционного блюда на Рождество, Новый год или День благодарения. Одно из значений этого слова в Кембриджском словаре английского языка указывается как «что-то, что плохо работает» или «тупой или глупый человек».

Этот шаг был встречен неоднозначной реакцией в Интернете. Сторонники поддерживают инициативу, в то время как противники расценивают ее как неэффективный отвлекающий маневр, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган готовится к выборам в следующем году в условиях экономического кризиса.


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