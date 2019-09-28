Турагенты из Казахстана и России посетили сакральные места Баянаула

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Трёхдневный пресс-тур для ведущих турагентств Казахстана и приграничных регионов Российской Федерации организовали специалисты управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню туризма, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В области разработали более 80 маршрутов по 4 основным направлениям, это достопримечательности областного центра, Баянаульская курортная зона и Шалдайский сосновый бор, сеть соленых озер в Кулундинской степи и пойменной зоне Иртыша.

Как отметила заместитель руководителя областного управления по развитию туризма и спорта, пресс-тур для представителей сферы туризма и СМИ организовали, чтобы показать туристский потенциал региона.

«Турагенты должны всё увидеть своими глазами, побывать в тех местах, которыми славится наш край. В первый день гости совершили обзорную экскурсию по Павлодару, посетив областной историко-краеведческий музей имени Потанина, музей литературы и искусства имени Бухар жырау, Дом-музей Шафера, музей под открытым небом «Гусиный перелет», мечеть Машхура Жусупа», - рассказала Феризат Сапариева.









В Баянаул приехали турагенты из 7 городов: Алматы, Караганды, Новосибирска, Нур-Султана, Семипалатинска, Павлодара и Экибастуза. В числе участников форума и журналисты телеканала Tourizm-RZ. Участники пресс-тура посетили сакральные объекты в Баянаульском и Щербактинском районах. Первым местом остановки стало урочище Ескельды, где расположен мавзолей поэта и просветителя Машхура Жусупа Копеева.





«Сюда, в урочище Ескельды Баянаульского района, в мавзолей Машхура Жусупа Копеева ежегодно приезжают тысячи паломников со всего Казахстана. В эти дни здесь предстоит открытие новой экспозиции музея в специально построенном здании, где вниманию посетителей будут представлены уникальные экспонаты, в том числе и личные вещи, которыми при жизни пользовался сам Машхур Жусуп и его родные и близкие», - говорит заместитель руководителя областного музея литературы и искусства имени Бухар жырау Магзия Абенова.





Особую ценность представляет «Көк құран» - знаменитый голубой Коран, который принадлежал отцу поэта. Среди экспонатов - калим-шарип - дорожный Коран с чехлом, дорожная сумка - қоржын, в которой Машхур Жусуп носил свои рукописи. В этом году в коллекцию добавили отреставрированный чёрный шкаф (қара шкап), который принадлежал семье просветителя. На полках шкафа со стеклянными дверцами многие годы хранились рабочие рукописи поэта.

В Баянаульском районе, кроме урочища Ескельды, группа посетила село Торайгыр, музей поэта Султанмахмута Торайгырова и Баянаульский национальный парк.

На третий день пресс-тура маршрут его участников пролегал в Щербактинском районе. Гости посетили мавзолей Габдул Вахита хазрета и Шалдайский ленточный бор. На территории Шалдайского соснового бора действуют 11 туристских маршрутов - конные, пешие, автомобильные. 5 из них - по сакральным местам.

По итогам пресс-тура его участники подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма в Павлодарском Прииртышье.