Тур Ломбардии: Якоб Фульсанг – 4-й на заключительной гонке сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Италии прошла заключительная 5-я монументальная классическая гонка сезона – «Тур Ломбардии» протяженностью 243 километра с финишем в городе Комо. Гонщик команды «Астана» Якоб Фульсанг и до финальных метров дистанции претендовал на призовое место, в итоге, остановившись в шаге от тройки призеров, заняв 4-е место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astanaproteam.

Победителем «Тура Ломбардии» после сольной атаки на подъеме Чивильо стал голландец Бауке Моллема. Спустя 16 секунд после него финишировали Алехандро Вальверде (2-е место), Эган Берналь (3-е место) и Якоб Фульсанг (4-е место).

«Всю неделю я чувствовал себя хорошо, и был настроен еще раз побороться за хороший результат. Что ж, в финале я надеялся на нечто большее, чем четвертое место. Мы допустили ошибку, когда начали слишком много смотреть друг на друга в решающий момент, когда атаковал Моллема. Сразу после гонки я был сильно расстроен, потому что сегодня была возможность побороться и за победу. Но, теперь, я могу сказать, что я горжусь сезоном, который провел. Я хочу поблагодарить команду и наших спонсоров, особенно «Самрук-Казына» за то, что все это стало возможным. Для меня это был самый успешный сезон в карьере, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом, уже жду следующий год, ставлю перед собой новые цели», - рассказал Якоб Фульсанг.

Действительно, для одного из капитанов команды «Астана» сезон сложился крайне успешно. На счету Якоба Фульсанга -победы на монументальной классической гонке «Льеж-Бастонь-Льеж», в общем зачете «Критериум дю Дофине» и «Вуэльте Андалусии», а также на этапе Гранд-тура «Вуэльта Испании» и многодневки «Тиррено-Адриатико».

Кроме того, Фульсанг отметился призовыми местами на таких классических гонках, как «Страде Бьянке» (2-е место), «Амстел Голд Рэйс» (3-е место) и «Флеш Валлонь» (2-е место). Ну, и сегодня – 4-е место на «Туре Ломбардии».

«Туром Ломбардии» команда «Астана» завершает свой европейский сезон. Но впереди еще одна гонка в 2019 году – финальная многодневная гонка мирового тура «Тур Гуанси», которая пройдет в Китае в период с 17 по 22 октября.