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Тур де Ски в Норвегии состоится без зрителей из-за коронавируса

6 Марта 2020 07:46
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Тур де Ски в Норвегии состоится без зрителей из-за коронавируса

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Почти утроилось за последние двое суток количество зафиксированных случаев коронавируса в Норвегии, передает МИА «Казинформ».

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Если еще позавчера в стране викингов было 33 случая COVID 19, то сегодня уже 89. По информации, обнародованной 5 марта департаментом общественного здравоохранения (FHI), новый вирус был ввезен в Норвегию, в основном из Италии, а также вследствие того, что подхватившие вирус полностью не соблюдали правила домашнего карантина.

Органы здравоохранения Норвегии не исключают, что распространение инфекции в ближайшее время перейти в новую фазу. По их мнению, на этой стадии могут потребоваться более радикальные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Министерство образования и науки Норвегии уведомило об изменениях, которые касаются посещаемости школ, председатель норвежского Парламента - Стортинга временно приостановила командировки, как по стране, так и за границу на текущие пару месяца, а организаторы очередного этапа Кубка мира по лыжным гонкам (Tour de Ski), который состоится на знаменитом лыжно-трамплинном комплексе Холменколлен в предстоящие выходные, приняли решение провести соревнование без зрителей.

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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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Автор:

Ильяс Омаров

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