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«Тур де Франс»: «Астана» удержала место в тройке после четвертого этапа
СИСТЕРОН – ОРСЬЕР-МЕРЛЕТТ. КАЗИНФОРМ - 1 сентября в рамках супермногодневки «Тур де Франс» состоялся четвертый этап. Участники преодолели 160,5 километра на отрезке Систерон – Орсьер-Мерлетт, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Этап являлся горным с финишем в подъем первой категории, протяженность которого составила 7,1 километра. К слову, на финише не действует нейтрализация.
Победителем этапа стал Примож Роглич из Team Jumbo - Visma. Следом за ним финишировал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Третьим стал Гийом Мартен (Cofidis).
Лучшим в составе «Астаны» стал Мигель Анхель Лопес - шестой результат. Казахстанец Алексей Луценко финишировал 49-ым.
Отметим, что по итогам четырех этапов «Астана» удерживает за собой третье место в командном зачете (отставание от лидера в лице команды Trek-Segafredo составляет ноль секунд).
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