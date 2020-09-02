«Тур де Франс»: «Астана» удержала место в тройке после четвертого этапа

СИСТЕРОН – ОРСЬЕР-МЕРЛЕТТ. КАЗИНФОРМ - 1 сентября в рамках супермногодневки «Тур де Франс» состоялся четвертый этап. Участники преодолели 160,5 километра на отрезке Систерон – Орсьер-Мерлетт, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Этап являлся горным с финишем в подъем первой категории, протяженность которого составила 7,1 километра. К слову, на финише не действует нейтрализация.

Победителем этапа стал Примож Роглич из Team Jumbo - Visma. Следом за ним финишировал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Третьим стал Гийом Мартен (Cofidis).

Лучшим в составе «Астаны» стал Мигель Анхель Лопес - шестой результат. Казахстанец Алексей Луценко финишировал 49-ым.

Отметим, что по итогам четырех этапов «Астана» удерживает за собой третье место в командном зачете (отставание от лидера в лице команды Trek-Segafredo составляет ноль секунд).