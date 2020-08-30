«Тур де Франс»: Алексей Луценко стал седьмым на втором этапе супермногодневки

НУР-СУЛЬАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся второй этап супермногодневки «Тур де Франс». Лучшим в составе велокоманды «Астана» стал казахстанец Алексей Луценко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальной Олимпийский комитет РК.

Участникам «Большой петли» в Ницце предстояло преодолеть 186 километров с четырьмя категорийными подъемами.

Быстрее всех с этим справился Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step). Вторым на финише был Марк Хирши (Sunweb). Замкнул тройку лучших Адам Йейтс (Mitchelton-Scott).

Казахстанец Алексей Луценко успешно преодолел этап, показав седьмой результат. Еще один представитель «Астаны» Мигель Анхель Лопес показал 16-е время.

Напомним, старт супермногодневки «Тур де Франс» выдался не слишком удачным для гонщиков Astana Pro Team: практически все ее лидеры потеряли время из-за падений на различных участках первого этапа. Капитан «Астаны» Мигель Анхель Лопес влетел в дорожный знак на первом этапе гонки.



