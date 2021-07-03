РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:37, 03 Июль 2021 | GMT +6

    «Тур де Франс»: Алексей Луценко сохранил место в десятке лучших общего зачета

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился седьмой этап велогонки «Тур де Франс». По его итогам казахстанец Алексей Луценко сохранил за собой место в десятке лучших общего зачета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Седьмой этап соединял между собой Вьерзон и Ле-Крёзо. Участникам предстояло преодолеть 249,1 километра. Быстрее всех с этим справился Матей Мохорич (Bahrain Victorious). Второй на финише был Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), третьим - Магнус Корт Нильсен (EF Education - Nippo).

    Луценко финишировал 24-м. Он сохранил за собой место в десятке лучших общего зачета, однако с пятой строчки опустился на восьмую.

    Возглавляет генеральную классификацию Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!