«Тур де Франс»: Алексей Луценко сохранил место в десятке лучших общего зачета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился седьмой этап велогонки «Тур де Франс». По его итогам казахстанец Алексей Луценко сохранил за собой место в десятке лучших общего зачета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Седьмой этап соединял между собой Вьерзон и Ле-Крёзо. Участникам предстояло преодолеть 249,1 километра. Быстрее всех с этим справился Матей Мохорич (Bahrain Victorious). Второй на финише был Яспер Стейвен (Trek-Segafredo), третьим - Магнус Корт Нильсен (EF Education - Nippo).

Луценко финишировал 24-м. Он сохранил за собой место в десятке лучших общего зачета, однако с пятой строчки опустился на восьмую.

Возглавляет генеральную классификацию Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix.