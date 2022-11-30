Тунис победил Францию и вылетел с чемпионата мира

30 Ноября 2022, 23:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Туниса одержала историческую победу над командой Франции, но вылетела с чемпионата мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Откровенно резервный состав выставили французы, что не должно удивлять – наверняка Дидье Дешам хочет дать отдохнуть основе в преддверии тяжелых матчей на вылет, да и дать попрактиковаться запасным тоже не мешает. Это хороший шанс для Туниса, которому сегодня нужна только победа, чтобы при определенных раскладах попробовать выйти из группы. Для этого, правда, тунисцам нужно не только побеждать самим, но и рассчитывать на то, что датчане сегодня в параллельном матче не проиграют австралийцам. И африканцы решили не откладывать дела в долгий ящик – уже на 7 минуте матча подачу со штрафного внешней стороной стопы замкнул Гандри, поразив ворота, но арбитр сигнализировал об офсайде. Очень неплохо смотрятся «карфагенские орлы» на старте матча.

Еще одну перспективную подачу справа выбил на угловой защитник «трехцветных». Хазри попытался закрутить мяч с корнера прямо в ворота, но немного не попал в цель. Опасный выпад провели и французы – Фофана нашел пасом в штрафной Комана, который пробил не самым удачным образом. В целом, первый тайм прошел с преимуществом тунисцев, однако счет не был открыт.

Продолжил Тунис массированно атаковать в тайме втором, Лайдуни выиграл силовую борьбу у защитника, прорвался в штрафную и бил с острого угла – чуть выше. а на 58 минуте матче гол-шедевр удался Хазри – нападающий подхватил мяч в районе центрального круга, прошел с ним до штрафной, вошел в нее, обыграв защитника, и протолкнул снаряд в ворота. Сразу же выпустил Дешам Салибу, Рабьо и Мбаппе. Через некоторое время появился и Гризманн. Видимо, не входит поражение в планы наставника действующих обладателей кубка мира.

Сразу же начали появляться моменты у французов. Сначала Дембеле пробивал с линии штрафной, точно в руки вратарю. Затем Рабьо с выгоднейшей позиции пробил очень неточно. В конце матча атаковали только французы, но счет так и не изменился. Историческая победа Туниса над Францией, тем не менее, она не позволяет тунисцам идти дальше, поскольку в параллельной игре Австралия победила Данию.

Фото: mlyn.by