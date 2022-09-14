Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Туманы и заморозки ночью ожидаются на большей части Казахстана 14 сентября

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
14 Сентября 2022, 00:04
Туманы и заморозки ночью ожидаются на большей части Казахстана 14 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть территории РК будет находится под влиянием обширного, холодного антициклона, ожидается преимущественно без осадков погода, в ночные часы – туманы и заморозки. Западный, восточный регионы все еще будут под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на западе с грозами. На большей части РК ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, юго-востоке порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юге с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе Атырауской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской областей сохраняются заморозки 2-3 градуса.

Ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской, на востоке Восточно-Казахстанской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.

В городе Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.

В городе Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 22-24 тепла.

В городе Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 28-30 тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют штормовую погоду в 13 регионах Казахстана.


Казгидромет   Регионы   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане