Туманы и заморозки ночью ожидаются на большей части Казахстана 14 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть территории РК будет находится под влиянием обширного, холодного антициклона, ожидается преимущественно без осадков погода, в ночные часы – туманы и заморозки. Западный, восточный регионы все еще будут под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди, на западе с грозами. На большей части РК ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, юго-востоке порывы до 23-28 м/с, днем на западе, юге с пыльной бурей.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на западе Атырауской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Акмолинской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской областей сохраняются заморозки 2-3 градуса.

Ночью на севере Костанайской, Улытауской, Абайской, на востоке Восточно-Казахстанской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса.

В городе Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 15-17 тепла.

В городе Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 22-24 тепла.

В городе Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 28-30 тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют штормовую погоду в 13 регионах Казахстана.