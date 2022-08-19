19 Августа 2022 12:16

Туманы и заморозки на севере и востоке страны прогнозируют синоптики в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 августа 2022 года опубликовал Казгидромет, передает МИА «Казинформ».

В ближайшие сутки большая часть Казахстана все еще останется под влиянием атмосферных фронтов, образовавшиеся на периферии обширного антициклона. На большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, грозы, в северной половине, востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки 2°, ожидаются туманы. В западной половине страны сохранится погода без осадков. В этих регионах солнечные лучи постепенно прогреет воздух, ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Незначительное потепление воздуха: на западе ночью от +12+22 до +15+25°С, днем от +27+35 до +30+38°С, основной фон температуры воздуха на севере, северо-западе, востоке, в центре республики ночью +1+10°С, днем +13+23, на юге страны ночью +8+18, днем небольшое повышение от +20+28 до +23+30°С, на юго-востоке ночью основной фон температуры воздуха +5+13, днем колебание от +17+25, до +13+23°С.