Туманы и метели ожидаются в нескольких регионах Казахстана
Местами ожидается снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на востоке и юго-западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.
В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области местами – низовая метель.
В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.