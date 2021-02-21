Туманы и метели ожидаются в нескольких регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 21 февраля с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидается снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на востоке и юго-западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области местами – низовая метель.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.