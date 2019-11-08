Туманы и метели: какая погода ожидается в ближайшую неделю в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшую неделю – с 9 по 15 ноября - прогнозируется понижение температуры, туманы и метель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Петропавловске шел небольшой дождь, температура воздуха со знаком плюс. Однако изменение температурного фона произойдет уже ночью. 9 ноября, по прогнозам филиала РГП «Казгидромет», днем столбик термометра опустится до 9 градусов мороза. В целом по области местами ожидается дождь, снег, туман, гололед, низовая метель. Днем – от 2 до 7 мороза, ночью – минус 6-11 градусов.

10 ноября синоптики обещают погоду без осадков. Возможен туман. Похолодает до минус 5-10, местами 13 градусов. Такая же погода сохранится и 11 ноября. Только станет чуть холоднее ночью – 10-15, местами 18 мороза.

12 ноября температура воздуха повысится днем до минус 3 – плюс 2 градусов. Ночью будет значительно холоднее – 7-12, местами 15 мороза.

13 и 14 ноября в регион придут осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и низовая метель. Ветер северо-западный, северный 9-14, местами 15-20 метров в секунду. Температура ночью 3-8, местами 11 мороза, днем - 0-5 тепла, местами 3 мороза.

Очередное похолодание придет 15 ноября. Ночью – местами до 15 мороза, днем – 5-10 градусов со знаком минус. Прогнозируются снег, туман, гололед, низовая метель.