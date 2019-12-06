Туманы и гололед сохранятся 7-9 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ».

«Холодный атмосферный фронт, перемещающийся через Казахстан, будет вызывать осадки, туман и гололед еще в ближайшие сутки в северных, центральных и восточных областях. На смену фронту придет антициклон, который вызовет прекращение осадков в южных, а затем и в центральных, восточных и северных областях республики, но туманы и гололед при этом сохранятся», - говорится в сообщении ведомства.

Так как высотные воздушные потоки будут иметь западное направление, то и температура воздуха ожидается выше средней многолетней, хотя и станет несколько ниже, отмечают синоптики.