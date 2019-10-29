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Туманный и ветреный день ожидается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 29 октября ожидается неустойчивая погода, местами пройдут осадки, преимущественно дождь. Местами ожидается усиление ветра, туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, местами в Павлодарской, ночью местами в Костанайской областях – порывы 23-28 м/с, в Костанайской области местами – туман.
В Акмолинской области – усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-25 м/с, в Карагандинской области ночью и утром местами – туман.
В Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, ночью в Мангыстауской областях местами ожидается туман.
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