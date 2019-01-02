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Туманным прогнозируется 2 января в Казахстане
2 Января 2019 00:14 98
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки. Местами по республике ожидаются гололед, туман, низовая метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами гололед.
В Алматинской области местами гололед, туман.
В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, туман.
В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается туман.
Ключевые слова: Казгидромет,
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