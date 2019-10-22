-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:16
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:28
-
-
-
вчера 18:59
-
вчера 18:47
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:59
-
-
-
-
вчера 17:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Туманно и ветрено будет в Казахстане 22 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 22 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, юге и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.
Ночью в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 1 градус.
- О неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей трех городов РК
- Сильный ветер и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в трех областях РК
- Потепление ожидается в Казахстане
- Участки автодороги Алматы - Усть-Каменогорск закрыли в ВКО
- Какой будет погода в Казахстане 21 октября
- Бабье лето в разгаре - Жамбылская область
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана