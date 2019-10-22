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Туманно и ветрено будет в Казахстане 22 октября

22 Октября 2019 01:00
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Туманно и ветрено будет в Казахстане 22 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 22 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на севере, юге и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Ночью в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 1 градус.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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