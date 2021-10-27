Туманно и без осадков - прогноз погоды в Казахстане 27 октября
«Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области дождь, лишь западные, юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, в центре ночью и утром туман, на севере, юго-востоке областей - гололед, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, востоке страны – усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».
Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке, днем на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на юге Павлодарской области ожидаются гололед, на северо-востоке - усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.
Днем в Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер 15-20 м/с.
На западе и в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.
Ночью в Костанайской области на севере, в Карагандинской области на западе – туман, на севере, западе Восточно-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с.
В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-западе и в горных районах 15-20 м/с.