Туманно и без осадков - прогноз погоды в Казахстане 27 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области дождь, лишь западные, юго-восточный регионы будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, в центре ночью и утром туман, на севере, юго-востоке областей - гололед, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке, востоке страны – усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».

Ночью и утром на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, ночью на востоке, днем на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидаются гололед, на северо-востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе Акмолинской области ожидается туман.

Днем в Туркестанской области на горных перевалах ожидается ветер 15-20 м/с.

На западе и в центре Актюбинской области ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Костанайской области на севере, в Карагандинской области на западе – туман, на севере, западе Восточно-Казахстанской области – ветер 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-западе и в горных районах 15-20 м/с.