РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Туманно и без осадков - прогноз погоды в Казахстане 15 октября

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На севере, западе, юго-востоке, востоке страны ожидаются – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 20-25 м/с. Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На западе Атырауской, на севере Костанайской, на севере, востоке Северо-Казахстанской областях ожидается туман. Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!