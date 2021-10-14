Туманно и без осадков - прогноз погоды в Казахстане 15 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На севере, западе, юго-востоке, востоке страны ожидаются – туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 20-25 м/с. Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На западе Атырауской, на севере Костанайской, на севере, востоке Северо-Казахстанской областях ожидается туман. Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман. Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.