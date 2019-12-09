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Туманно будет в трех регионах страны 10 декабря

9 Декабря 2019 19:35
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Туманно будет в трех регионах страны 10 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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10 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

10 декабря в Кызылординской области местами ожидается туман, утром и днем местами - гололед. Вероятность шторма 95-100%.

В Нур-Султане 10 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Атырауская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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