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Туманно будет в трех регионах страны 10 декабря
9 Декабря 2019 19:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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10 декабря в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
10 декабря в Кызылординской области местами ожидается туман, утром и днем местами - гололед. Вероятность шторма 95-100%.
В Нур-Султане 10 декабря сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Нур-Султан, Атырауская область, Кызылординская область, Казгидромет, Погода,
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