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Туманно будет в Мангистауской области 12 марта
11 Марта 2020 20:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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12 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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