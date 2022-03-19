Туманно будет в Казахстане 19 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 19 марта будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается погода без осадков, погоду восточной половины республики обусловит ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя. По РК ожидается туман, на юго-востоке - усиление ветра, гололед. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юго-востоке, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, на западе Атырауской, Северо-Казахстанской, на северо-западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Туркестанской области ночью и утром на севере – туман.