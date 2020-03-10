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Туманная погода ожидается в столице и в двух областях 11 марта

10 Марта 2020 14:46
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Туманная погода ожидается в столице и в двух областях 11 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Туманная погода ожидается 11 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане 11 марта ожидается туман. 11-12 марта на дорогах гололедица.

11 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. В Костанайе ожидается туман.

11-12 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман и ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.


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Ключевые слова: Погода,
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