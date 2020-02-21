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Туманная погода ожидается в Северо-Казахстанской области 22 февраля
21 Февраля 2020 14:01
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Туман ожидается в Северо-Казахстанской области 22 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. В Петропавловске ожидается туман», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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