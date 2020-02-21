Туманная погода ожидается в Северо-Казахстанской области 22 февраля

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Туман ожидается в Северо-Казахстанской области 22 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. В Петропавловске ожидается туман», - говорится в сообщении.