Туманная погода ожидается в ряде областей Казахстана 15 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туманна погода ожидается в ряде областей Казахстана 15 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Мангистауской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Кокшетау ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман. Утром и днем ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. Днем местами гроза.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.