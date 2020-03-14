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Туманная погода ожидается в ряде областей Казахстана 15 марта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туманна погода ожидается в ряде областей Казахстана 15 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Мангистауской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами сохраняется туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Кокшетау ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидаются туман. Утром и днем ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. Днем местами гроза.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.
Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Петропавловске ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
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