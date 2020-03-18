Туманная погода ожидается в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман ожидается в столице 18 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 18 марта утром и днем ожидается туман», - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 80-85 %.