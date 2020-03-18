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Туманная погода ожидается в Нур-Султане
18 Марта 2020 11:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Туман ожидается в столице 18 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«В Нур-Султане 18 марта утром и днем ожидается туман», - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, вероятность шторма составляет 80-85 %.
Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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