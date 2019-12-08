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Туманная погода ожидается в Кызылординской области 9 декабря

8 Декабря 2019 16:40
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Туманная погода ожидается в Кызылординской области 9 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют туман и ветер в Кызылодинской области 9 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«9 декабря в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ночью и утром сохраняется северо-западный ветер местами 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Погода,
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