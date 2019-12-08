Туманная погода ожидается в Кызылординской области 9 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют туман и ветер в Кызылодинской области 9 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«9 декабря в Кызылординской области местами сохраняется туман. Ночью и утром сохраняется северо-западный ветер местами 15-20 м/с», - говорится в сообщении.