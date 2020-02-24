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Туманная погода ожидается на севере и западе Казахстана

24 Февраля 2020 09:49
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Туманная погода ожидается на севере и западе Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в восьми регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Нур-Султане днем 24 февраля сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90%.

24 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер южный, местами 15-20 м/с.

В Уральске 24 февраля ожидается туман. Ветер южный, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

24 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 18 м/с.

В Актобе 24 февраля ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%.

24 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман.

В Актау 24 февраля ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.

24 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 95-100%.

24 февраля в Акмолинской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90%.

24 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем местами метель, ветер южный 15-20 м/с.

В Костанае днем 24 февраля ожидается ветер южный 15-20 м/с.

24 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер южный, днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 24 февраля ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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