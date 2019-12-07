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Туманная неделя ожидает жителей Северного Казахстана
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила, что в ближайшие сутки в области ожидается снег, местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, местами до 23-28, временами 30 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 4-9 градусов. Днем возможно повышение температуры воздуха до нуля градусов тепла.
8 и 9 декабря прогнозируется погода без осадков, местами туман. Ветер ослабеет до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается 0-5, местами 10 мороза, днем – до 2 градусов тепла.
10 декабря ожидается такая же погода. Лишь ночью станет немного холоднее – 2-7 мороза.
Туманы, юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду сохранятся и в последующие дни.
11 декабря температура воздуха днем составит 5-10, местами 13 градусов мороза. Днем – от 3 мороза до 2 тепла.
12 декабря потеплеет. Днем и ночью ожидается 0-5, местами 8 градусов мороза. Прогнозируется местами снег, метель, гололед.
В пятницу, 13 декабря, осадки не ожидаются. Температура ночью 7-12, местами 15 мороза, днем 3-8, местами 11 мороза.
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