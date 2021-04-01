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    00:00, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Туман, ветер, гололед ожидаются 1 апреля в пяти регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    1 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем местами 15-20 м/с. В Кокшетау 1 апреля ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

    1 апреля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 1 апреля временами ожидается туман.

    1 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Костанае днем 1 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    1-2 апреля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед.

    Ночью 1 апреля в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 1-2 апреля местами туман, гололед. Сутки 1 апреля местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Таразе ночью 1 апреля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 1-2 апреля временами туман, гололед. Днем 1 апреля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.





    Теги:
    Погода Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Жамбылская область Карагандинская область Главная для mail.ru Акмолинская область
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