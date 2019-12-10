Туман, снег, дождь: прогноз погоды на 11 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге, западе и северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки - дождь, снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, сообщают синоптики.

В Акмолинской, Актюбинской областях ожидаются туман, местами гололед.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается туман.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.