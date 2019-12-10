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вчера 18:40
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вчера 14:41
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Туман, снег, дождь: прогноз погоды на 11 декабря
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге, западе и северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки - дождь, снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, сообщают синоптики.
В Акмолинской, Актюбинской областях ожидаются туман, местами гололед.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается туман.
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
- Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК
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- Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня
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