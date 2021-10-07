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    20:26, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Туман, сильный ветер, пыльная буря - штормовые предупреждения на 7 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В семи регионах Казахстана 7 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    С седьмого по девятое октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В городе Таразе ночью и утром 07-09 октября ожидается туман. Днем 07 октября ожидается северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловске днем 07 октября ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный ночью в центре области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, в центре и на юге 23-28 м/с. В городе Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на северо-западе, северо-востоке области 15-20 м/с.


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