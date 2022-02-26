Туман, пыльная буря и гроза: штормовая погода ожидается в 10 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 27 февраля ночью и утром ожидается туман.

27 февраля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

27 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем, в центре области 15-20 м/с.

27 февраля в Атырауской области на севере - туман, на западе и в центре ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау 27 февраля ночью ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

27 февраля на западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юго-востоке области 15-20 м/с. В Актау 27 февраля ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

27 февраля в Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, в центре и на западе области ожидаются порывы 15-20 м/с.

27 февраля на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре днем 26, сутки 27 февраля ожидается туман.

27 февраля на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области ожидается туман. В Уральске 27 февраля ночью и утром ожидается туман.

27 февраля на севере, западе Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром 27 февраля-1 марта на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем 1 марта - гроза. 27 февраля-1 марта - ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на северо-востоке, юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе днем 1 марта - гроза.